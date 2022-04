Qui Milanello – Allenamento mattutino per i ragazzi di Pioli

A Milanello è in campo ora la prima squadra rossonera per preparare al meglio la gara di campionato contro il Genoa

Il Milan ha pubblicato un comunicato in merito agli allenamenti del Milan di ieri e oggi: “MARTEDI' 12 APRILE: Rossoneri a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Inizio della seduta in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza. Al termine, la squadra è scesa in campo dove ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. Chiusa questa prima parte, l'allenamento è proseguito con il gruppo diviso in due: il primo, composto dagli undici partenti di Torino, ha svolto lavoro aerobico mentre gli altri componenti della rosa hanno continuato il lavoro con alcuni torelli a tema e con una serie di esercitazioni sul possesso con le quali si è chiusa la sessione odierna.