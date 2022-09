Oggi il rientro a Milanello, con un ottima notizia in vista

Il Milan oggi tornerà ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo, in attesa del ritorno dei diversi nazionali

Redazione Il Milanista

Il Milan viene da un mese intenso, tra Champions League e campionato si è giocato quasi ogni tre giorni, ed a farne i conti sono stati proprio i giocatori, molti dei quali hanno avuto dei risentimenti muscolari.

Oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello dopo i due giorni di riposo, in attesa del ritorno dei diversi rossoneri partiti con le rispettive Nazionali. Stefano Pioli comincerà a preparare con quelli rimasti a Milano la sfida all’Empoli. Proprio per Calabria e Tonali non dovrebbero esserci problemi. I due, dopo gli affaticamenti muscolari, sono pronti a tornare in gruppo.

Due recuperi importantissimi, per una squadra che dovrà fare a meno per qualche gara anche di Mike Maignan. Non dimentichiamo il brutto infortunio al polpaccio per il portierone francese, costretto a stare ai box per circa tre settimane. Ma c’è un’altra buona notizia.

Per i rossoneri è arrivata un altra ottima notizie: Rebic è infatti pronto per tornare. C’è molta fiducia che oggi l’attaccante arrivi a Milanello e si alleni con il resto del compagni. Una notizia importante per la squadra e per il suo allenatore, che già nella sfida contro l’Empoli potrebbe contare sul croato a gara in corso e dare quindi fiato a Giroud.