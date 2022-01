Venezia-Milan, Zlatan eterno strappa l’ennesimo record, Theo show

Il Milan batte il Venezia con un secco 3-0. Gli uomini di Stefano Pioli hanno completamente dominato il match, grazie anche al solito Theo.

Nella giornata di oggi si è giocata la sfida tra il Venezia ed il Milan, valida per la 21esima giornata di Serie A. I rossoneri partono subito forte, grazie al solito Zlatan Ibrahimovic, che dopo solo due minuti accompagna la palla in rete su assist di Rafael Leao. Il campione svedese si riscatta subito dopo l'errore dagli undici metri contro i giallorossi e trova anche l'ennesimo record. Di cosa si tratta? Zlatan con il goal odierno raggiunge il record di Cristiano Ronaldo, ovvero l'80esima squadra a cui riesce a segnare nei top 5 campionati europei. Ennesima prova di personalità degli uomini di Stefano Pioli ,che non concedono nulla alla formazione della laguna, anzi riescono del tutto ad annullarla. Il vero protagonista della partita è Theo Hernadez, il quale riesce a trovare la sua prima doppietta stagionale. Il primo goal arriva da un inserimento del francese dall'esterno, Theo alza la testa e calcia una bordata sul primo palo di Romero. Mentre la seconda rete viene siglata dagli undici metri.

Grazie al goal di Zlatan, anche il Milan conferma il proprio record. Ovvero 17 reti nei primi 30 minuti di gioco, nessuno come i ragazzi di Pioli. I rossoneri grazie alla vittoria di oggi si catapultano provvisoriamente al primo posto a quota 48 punti. In attesa però del big match di questa sera fra i nerazzurri e la Lazio. Ricordiamo però che l'Inter dovrà anche recuperare la partita contro il Bologna, rinviata a causa dei contagi. Vediamo le parole del protagonista della gara Theo Hernandez ai microfoni di Dazn :"Grazie al mister lavoriamo tutti i giorni per recuperare e per andare avanti. Sappiamo che il campionato non è facile ma dobbiamo pensare partita dopo partita".