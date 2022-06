Milan-Ziyech: un affare che porterebbe a Milano molta qualità

Dall’Inghilterra oggi arrivano conferme rispetto alle voci già riferite da Di Marzio. Ovvero dialoghi ripresi tra Milan e Ziyech.

Redazione Il Milanista

Dall’Inghilterra oggi arrivano conferme rispetto alle voci di ieri sera già riferite da Gianluca Di Marzio. Ovvero dialoghi ripresi tra Milan e Chelsea, due club che in passato hanno già collaborato per diverse operazioni, come quelle relative ai trasferimenti di Tomori e Giroud in maglia rossonera.

Le conferme giungono dalle pagine del The Guardian. Pare che il tecnico Thomas Tuchel abbia dato il via libera alla partenza di Ziyech, mai entrato nel cuore dell’allenatore tedesco. Lo stesso fantasista marocchino non disdegnerebbe un trasferimento in Serie A, nella squadra campione d’Italia in carica. Un’operazione che potrebbe anche consumarsi in prestito con diritto/obbligo di riscatto già prefissato.

Colloqui avviati dunque sull’asse Milano-Londra. Il cruccio però resta economico: Ziyech percepisce uno stipendio da 5,2 milioni di sterline, pari a circa 6 milioni di euro annui. Forse troppi per le casse del Milan, anche se il Decreto Crescita potrebbe favorire tale esborso ed alleggerirlo. Il Milan sta discutendo in tal senso con gli agenti del classe ’93 per trovare una soluzione.

Ziyech sarebbe il rinforzo ideale per il Milan di Pioli. Utile come ala destra offensiva o come trequartista puro nel 4-2-3-1 di partenza, in passato all’occorrenza ha giocato anche da mezzala di centrocampo. Sarebbe tatticamente e tecnicamente un acquisto perfetto, ma vanno risolti i suddetti dubbi economici.