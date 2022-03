Il Milan Femminile torna alla vittoria: Fiorentina k.o.

Le ragazze di Ganz hanno battuto la Fiorentina Woman ieri in una partita importante. Il tabellino della gara

“Vittoria e sorpasso. Alle rossonere il successo mancava da più di un mese, in campionato da inizio febbraio, e ha permesso di guadagnare anche una posizione in classifica, la terza scavalcando il Sassuolo. Al Vismara, nella 18ª giornata, il Milan ha costretto la Fiorentina ad arrendersi, un 2-0 meritato e prezioso grazie ai gol - uno per tempo - di Bergamaschi e Tucceri Cimini. Capitan Valentina ha partecipato a quattro reti nelle ultime sette presenze in Serie A; Linda non segnava in un match casalingo di Serie A dal gennaio 2020 e oggi ha anche fornito l'assist del vantaggio. Una partita non spettacolare ma di sostanza, condotta con diligenza”.