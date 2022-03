Milan VS Inter: 10 curiosità che forse non sai sul match

Ecco le dieci curiosità che forse non sai sul derby di questa sera valido per le semifinali di andata di Coppa Italia

2- Milan e Inter si sono affrontati solo due volte in precedenza in Semifinale, nella Champions League 2002/03 e nella Coppa Italia 1984/85: in entrambi i casi i rossoneri ottennero il pass per la Finale (0-0 in casa e 1-1 in trasferta in UCL nel maggio 2003; 2-1 in trasferta e 1-1 in casa nella coppa nazionale nel giugno 1985).