Milan: mercato chiuso con Vranckx, trattativa ai dettagli

Dopo il difensore, i rossoneri stanno cercando di chiudere per il centrocampista. Il nome in cima alla lista di Massara e Maldini è quello di Aster Vranckx del Wolfsburg, classe 2002. La prima offerta ufficiale presentata dal Milan è di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni. Il club tedesco ne aveva chiesti 13 ma è consapevole della volontà del ragazzo di volare a Milano.

Nato in Belgio da una famiglia di origine congolese, inizia la propria carriera nell'Hoegaarden per poi passare al Tienen, al Woluwe Zaventem ed infine all più blasonato Malines.