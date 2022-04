Riviviamo le emozioni di Lazio-Milan: la cronaca del match

Il Milan ieri sera ha vinto contro la Lazio. 3 punti importanti per la lotta Scudetto. Il comunicato del Milan

“La sfida dell'Olimpico inizia nel peggiore dei modi per i rossoneri, dato che la Lazio passa in vantaggio alla prima occasione. Al 4' cross di Milinković-Savić, inserimento di Immobile che batte Maignan da pochi passi. Il Milan prova comunque a reagire: la prima occasione è una punizione di Tonali all'8', respinta dalla barriera, mentre al 17' un colpo di testa di Giroud finisce fuori di poco. Crescono i rossoneri e in particolare Leão, le cui accelerazioni terminano con una conclusione - sinistro sul fondo al 28', destro a giro al 32' su cui è attento Strakosha - o con un assist, in particolare al 29' per Kessie su cui è reattivo il portiere biancoceleste. Prima dell'intervallo c'è tempo per un altro colpo di testa di Giroud fuori di poco al 37' e per una bella punizione mancina di Hernández al 44', con Strakosha ancora una volta determinante”.