Milan-Verona, Serafini: “Paquetà non sa giocare a calcio”

Serafini duro su Paquetà

MILANO – Luca Serafini, noto giornalista rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Verona su Lucas Paquetà: "Paqueta ha un problema: sa giocare a pallone, ma non sa giocare a calcio". Il 39 rossonero, entrato a metà ripresa al posto di Bonaventura, non ha inciso più di tanto nel match, alternando buone giocate a decisioni tecniche abbastanza discutibili e irritanti.