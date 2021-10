Verso Milan-Verona: 8 infortunati, ma Pioli non ha paura

Le ultimissime in vista della sfida di questa sera alle 20:45 fra il Milan di Stefano Pioli e il Verona di Tudor.

TORNA IBRA, MA QUANTI ASSENTI - Dopo un mese di assenza, Ibrahimovic torna tra i convocati. Il Milan resta comunque in piena emergenza : assenti Maignan, Plizzari Mirante, Theo Hernandez, Bakayoko, Messias, Brahim Diaz, Florenzi. Pioli si affida a Tatarusanu e Ballo Touré per sostituire i titolari assenti. Buone notizie anche da Calabria e Giroud , che hanno recuperato dai rispettivi problemi e vanno verso l'impiego dal 1'. Il francese è stato provato come riferimento offensivo supportato dal trio Saelemaekers, Daniel Maldini e Rebic.

LE PAROLE DELL'EX NERAZZURRO DEJAN STANKOVIC - Sul ritorno di Ibrahimovic si è soffermato DejanStankovic, tecnico della Stella Rossa, ai microfoni di TMW: "Ibrahimovic ha appena compiuto 40 anni e ne approfitto quindi per rifargli i miei auguri. Mi fa piacere che sia ancora in campo a quest'età e che lotti sempre come un leone. È un valore aggiunto per il Milan, anche a livello umano e non solo calcistico, perché a 40 anni sa cosa può e non può fare in campo. La sua presenza cambia e sposta già da sola gli equilibri".