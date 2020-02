MILANO – Questo sarà il 56º confronto in Serie A tra Milan e Verona: finora ci sono stati 26 successi rossoneri contro i 10 dei veneti – 19 pareggi completano il quadro nella competizione. Nelle ultime due sfide contro il Verona in Serie A il Milan ha ottenuto due successi, dopo una serie di due pareggi e due sconfitte; i rossoneri potrebbero vincere entrambi i match stagionali contro i gialloblù in campionato per la prima volta dal 2001/02.