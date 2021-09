Milan-Venezia: tutto quello che c’è da sapere sulla partita

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet tutte le curiosità sulla partita di domani sera contro il Venezia

"Ora viene il difficile", ha dichiarato Mister Pioli a margine di Juventus-Milan. Milan-Venezia domani alle 20.45 a San Siro, Spezia-Milan sabato alle 15.00 al Picco: due partite delicate, da affrontare con la giusta mentalità, da non sbagliare. Si parte contro i lagunari, neopromossi e tornati in Serie A dopo 19 anni dall'ultima apparizione, reduci da una sconfitta proprio contro lo Spezia. Una formazione, quella di Paolo Zanetti, che avrà voglia di fare bellissima figura a casa nostra, da non sottovalutare. Prepariamoci a questa sfida con alcune curiosità e statistiche sulla partita.