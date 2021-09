Milan-Venezia dal fascino storico: Pioli con scelte quasi obbligate

Milan-Venezia, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, si giocherà nella serata di mercoledì 22 settembre 2021.

Torna la Serie A per il quinto turno di campionato e torna anche il Milan di Stefano Pioli d opo un buon pareggio rimediato in casa della Juventus. Il rossoneri ospitano a San Siro il Venezia di Zanetti: fischio d’inizio alle 20.45. In vista dell’impegno infrasettimanale, gli allenatori proveranno a dosare le energie dei loro uomini . Così da non arrivare scarichi ai prossimi appuntamenti. Il Milan dovrà stare attentissimo a questa situazione, considerano i già parecchi infortuni a cui è andato incontro. Toccherà infatti presto allo Spezia di Thiago Motta affrontare Ibra e compagni. Poi martedì 28 sarà il turno della Champions. A San Siro arriva infatti l’Atletico Madrid di Simeone E bisognerà fare punti.

LE SCELTE DI PIOLI - Complica la non ancora migliore condizione fisica di Davide Calabira, ecco che Kalulu potrebbe trovare spazio sulla fascia destra dal primo minnuto. Il problema muscolare che lo ha colpito infatti, non è stato completamente smaltito. Kjaer in fortissimo dubbio dopo l'infortunio dell'Allianz Stadium : pronto Tomori in coppia con Romagnoli. In mediana verso il ritorno di Bennacer, fuori Kessié, mentre sarà ancora AnteRebic. l'eroe dello Stadium, a guidare l'attacco con Giroud e Ibra ancora ai box.