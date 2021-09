Milan, un nuovo acquisto rischia di restare fuori dai convocati per la Lazio

Uno dei nuovi acquisti del mercato estivo del Milan rischia di non essere convocato per il match contro la Lazio

Domenica pomeriggio il Milan affronterà tra le mura amiche di San Siro la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che darà il via al tour de force che vedrà i rossoneri scendere in campo una volta ogni tre giorni tra Campionato e Champions League.

Stefano Pioli per la terza giornata di campionato recupererà Franck Kessié e, soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno delle svedese è importantissimo soprattutto perché il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno di Olivier Giroud, bloccato dal Coronavirus. La speranza del club di via Aldo Rossi è quella di riavere il campione del mondo transalpino per la trasferta di mercoledì sera contro il Liverpool.

Contro i capitolini il tecnico lancerà dal minuto Zlatan Ibrahimovic: l'ex PSG e Manchester United, che ha nella Lazio una delle sue vittime preferite, difficilmente però rimarrà in campo per 90 minuti. A dare il cambio allo svedese dovrebbe essere uno tra Ante Rebic o Rafael Leao. Con quest'ultimo che potrebbe essere avanzato a partita in corso con il croato che verrebbe schierato da esterno.

Stefano Pioli però starebbe pensando anche un'alternativa: il tecnico emiliano starebbe valutando l'idea di convocare il neo acquisto del Milan Junior Messias. Il brasiliano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone, sta lavorando da 10 giorni a Milanello ma ancora non ha raggiunto uno stato di forma fisico e atletica adeguata. Ma soprattutto perché deve ancora inserirsi negli schemi dell'ex Fiorentina. E proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Messias potrebbe restare fuori dalla lista dei convocati. Qualora Pioli dovesse decidere di lasciare Messias in tribuna non è escluso che non venga convocato Pietro Pellegri. E se l'ex Genoa e Monaco dovesse essere inserito nella lista potrebbe anche fare il proprio esordio con la maglia del Milan.