Milan, un mese di fuoco

MILANO – Domenica sera, con la partita tra Roma e Hellas Verona si è conclusa la prima giornata di Serie A. Il Milan viaggia con i giri del motore molto alti che gli ha permesso di aver guadagnato 18 punti in più rispetto alla stagione passata e il titolo di campione di inverno. Un titolo che interessa poco alla dirigenza di via Aldo Rossi. L’obiettivo è un altro: vincere lo scudetto e interrompere il dominio della Juve.

Un’impresa complessa che la dirigenza rossonera ha provato a semplificare conducendo un mercato importante. Maldini e Massara infatti hanno regalato al tecnico Stefano Pioli dei rinforzi di primo piano come Soualiho Meité, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori proprio per portare lo scudetto di nuovo a Milanello. E proprio il tricolore manca nella bacheca del club dalla stagione 2010/2011, quando in panchina c’era Massimiliano Allegri e in campo Zlatan Ibrahimovic. E proprio lo svedese proverà a guidare i rossoneri al trionfo. Un trionfo che passa da questo mese, quando i rossoneri affronteranno in campionato Crotone, Spezia, Inter e Roma. Senza dimenticare gli impegni di Europa League con il Milan chiamato a superare la Stella Rossa di Belgrado e approdare agli ottavi.

Un mese davvero complicato con il derby che potrebbe chiudere o riaprire la lotta scudetto. La squadra di Pioli è prima da inizio anno, mentre l’Inter di Antonio Conte è seconda ad appena due lunghezze. Una vittoria o una sconfitta rimetterebbe in gioco tutto. La speranza della dirigenza di via Aldo Rosi è quella di confermare il risultato dell’andata e di rivedere il testa a testa tra Ibrahimovic e Lukaku, nel derby di Coppa Italia. Ecco il calendario l’emittente di riferimento.

7 febbraio, 15.00: Milan-Crotone, Diretta Sky

13 febbraio, 20.45: Spezia-Milan, Diretta Dazn

UEL 18 febbraio, 18.55: Stella Rossa-Milan, Diretta Sky

21 febbraio, 15.00: Milan-Inter, Diretta Dazn

UEL 24 febbraio, 21.00: Milan-Stella Rossa, Diretta Sky

28 febbraio, 20.45: Roma-Milan, Diretta Sky