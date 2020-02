Milan, un cambio post derby: ecco la probabile formazione

MILANO – Un cambio questa sera per i rossoneri dopo la sfida persa contro l’Inter. Conti è squalificato e sarà rimpiazzato da Calabria. La retroguardia sarà poi completata da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, portiere titolare sia in campionato che in Coppa Italia. Questa la probabile formazione rossonera.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.