Milan, ufficiale la cessione del baby bomber alla Ternana: la nota del club

Il Milan è inarrestabile. Precisiamo: non solo in campo, ma anche nelle cessioni degli esuberi. Tant'è che oggi è arrivato l'ennesimo addio

Redazione Il Milanista

Il mercato degli esuberi del Milan non si ferma. È inarrestabile. Tant'è che in giornata è stata perfezionata l'ennesima cessione, l'ultima dopo l'addio di Brescianini - quest'ultimo approdato ufficialmente, nella giornata di ieri, al Cosenza, in prestito sino al termine della stagione. E a salutare il Diavolo è un altro giovane, l'ultimo di una colonia e di un settore giovanile eccellente e di primo livello quale quello rossonero. In particolare parliamo del baby attaccante classe 2000 Gabriele Capanni. L'ormai ex milanista lascia la Lombardia per approdare alla Ternana, club che milita in Serie B.

Il centravanti approda così alle Fere, pronto a mostrare il proprio contributo in zona offensiva, ma anche per poter realizzarsi definitivamente. Capanni non è alla prima esperienza lontano dai confini milanesi, tutt'altro: in passato ha già indossato le maglie di Novara, Catania, Cesena e Grosseto. Insomma non proprio poche divise per l'età che ha. Eppure in nessuna di queste è riuscito a consacrarsi ed a mostrare effettivamente il suo talento soprattutto al centro dell'area di rigore. L'esperienza più prolifica fra i professionisti è quella al Cesena nella stagione 2020/2021 dove su 15 presenze ha messo a segno appena 2 reti. Un bottino abbastanza magro per un attaccante, per quanto giovane possa essere.

Ora però Capanni ha l'età e l'esperienza giusta per potersi affermare una volta per tutte. 21 anni è l'età perfetta per poter capire se un calciatore possa aver le carte in regola per poter sbaragliare la concorrenza o per poter essere semplicemente un ottimo scalda-panchine. Ma Giuseppe lo sa, l'ha capito: non è più ora di sbagliare. Quella della Ternana può - anzi deve - essere l'occasione della vita, quella da dentro o fuori. E la Ternana ha bisogno di lui per poter cercare quantomeno la permanenza nel campionato cadetto. Ora tocca a lui: questa è un'occasione da dentro o fuori. Nel frattempo, vi riportiamo il comunicato ufficiale della Ternana: "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’A.C. Milan le prestazioni del calciatore Gabriele Capanni. Il classe 2000 ex Catania si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024 e arriva a Terni a titolo definitivo."