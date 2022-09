Milan, la UEFA omaggia il ventennale di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan ha in rosa uno dei calciatori più iconici degli ultimi anni. Ovviamente parliamo di Zlatan Ibrahimovic fuoriclasse svedese.

Zlatan è certamente una leggenda dei giorni nostri; uno di quei giocatori capaci di vincere una partita anche da solo, mostrando giocate da vero fuoriclasse. Sebbene lo svedese non abbia mai conquistato il pallone d’oro è considerato nell’ambiente calcistico un mostro sacro.

Il totem svedese ha lasciato il segno ovunque sia andato e in qualsiasi competizione abbia gareggiato. Dal 2002 al 2022, Zlatan Ibrahimovic ha giocato nella massima competizione europea, e quest’anno celebra vent’anni in Champions League. Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e nuovamente Milan, sono tutte le squadre con cui il fuoriclasse svedese ha partecipato alla massima competizione europea. La Uefa ha infatti voluto festeggiarlo con un video sul proprio account Twitter. Video in cui vengono mostrate alcune delle giocate più belle di Ibrahimovic.