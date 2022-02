Dove vedere la partita Milan-Udinese in tv?

Dove si può vedere Milan-Udinese in tv? Ve lo spieghiamo in questo articolo tramite il comunicato del Milan

Redazione Il Milanista

“Sfida vera, avversario da rispettare ricordandosi seriamente quanto ha complicato la vita nei precedenti più recenti. Un anno fa, a San Siro, il Milan andò sotto nel punteggio e riuscì a pareggiare allo scadere grazie a un rigore di Kessie. E all'andata, alla Dacia Arena, arrivò lo stesso verdetto: 1-1, pari rossonero firmato nel recupero da Ibrahimović a salvare in parte una delle prestazioni finora più difficili e negative della stagione della squadra di Pioli. Il Diavolo tornerà in campo dopo il bicchiere mezzo vuoto di Salerno, convinto e capace di riprendere a correre veloce. Un dato può far ben sperare: il Milan ha giocato venti match di Serie A di venerdì, tenendo la porta inviolata in dieci di questi (nel parziale ha perso solo vs Roma nel 2014 e vs Juventus nel 2017)”.

Dove vedere la partita in tv?

Milan-Udinese verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN alle ore 18.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 17.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 18.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Serie A

"Ad arbitrare Milan-Udinese sarà Matteo Marchetti. Ad assisterlo, Galetto e Di Vuolo come guardalinee, Guariglio come quarto uomo e Guida (coadiuvato da Carbone) al VAR. Per il fischietto romano sarà l'ottava direzione in Serie A a poco più di un anno dal suo esordio ufficiale nel nostro massimo campionato: nessun precedente con i rossoneri, uno coi bianconeri nel pareggio casalingo col Verona (1-1) dello scorso ottobre. Milan-Udinese aprirà il programma della 27ª giornata di Serie A”.