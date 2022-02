Milan VS Udinese: i report delle sedute odierne

Il Milan e l'Udinese hanno pubblicato sui rispettivi siti internet, acmilan.com e udinese.it, i report odierni

Venerdì sera il Milan affronterà in campionato l'Udinese. In vista del match di San Siro le due squadre continuano ad allenarsi.

Una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione, prima di sostenere il penultimo allenamento in vista di Milan-Udinese, in programma venerdì 25 febbraio alle ore 18.45 a San Siro. Presenti per seguire il lavoro della squadra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.