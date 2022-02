Milan-Udinese, formazioni ufficiali: torna Kessie a centrocampo

Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Milan contro i bianconeri, in programma alle 18:45 a San Siro.

Redazione Il Milanista

Alle 18:45 torna in campo la Serie A, con la prima sfida della 27esima giornata di campionato. Il Milanvuole tornare a vincere, dopo l’incredibile pareggio ottenuto contro l’ultima squadra in classifica. L’obiettivo dei rossoneri è continuare ad accumulare punti, per non perdere il primo posto. A inseguire i diavoli infatti ci sono sia i nerazzurri che i partenopei a 54 punti. Dall’altra parte invece c’è l’Udinese che sta lottando per la salvezza. La squadra di Cioffi si trova attualmente al 16esimo posto con 25 punti, ma le avversarie sono a poca distanza. I bianconeri sanno che sarà difficile ottenere un risultato importante a San Siro, ma tenteranno in tutti i modi di uscire dal campo con dei punti necessari.

Quella di oggi pomeriggio sarà la 94esima sfida tra i due club. Il Milan ha vinto 39 volte, ha pareggiato 35 incontri e ha perso 19 sfide. Da quando in panchina c’è Pioli i rossoneri non hanno perso nessuna gara contro i bianconeri. L’unica sconfitta arrivata a San Siro nelle ultime 14 sfide risale al settembre 2016. Non sono previsti grandi cambiamenti nell’undici titolare del Milan. In porta viene schierato Maignan, con Tomori e Romagnoli al centro della difesa. Calabria e Hernandez saranno agli esterni della difesa, con Tonali e Kessie a centrocampo. Nella trequarti spazio a Messias, Diaz e Leao, a supporto dell’unica punta Giroud.

Non ci sono grandi novità nemmeno nella formazione bianconera. Mister Cioffi conferma quasi tutto l’undici totale. In porta c’è ovviamente Silvestri, con Becao, Pablo Marì e Nehuen in difesa. Sulle fasce spazio a Udogie e Molina. A centrocampo invece ci sarà il ritorno di Pereyra dal primo minuto, con Walace a fare da volante e Makengo. In attacco spazio alla classica coppia formata da Beto e Deulofeu.

MILAN-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi.