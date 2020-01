Milan-Udinese, Lasagna: “A San Siro segno parecchio, Ibra aiuterà molto il Milan”

Milan-Udinese, le parole di Lasagna

MILANO – Kevin Lasagna, attaccante friulano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Milan-Udinese.

DAZN

Sullo stadio: “San Siro speciale per me, segno parecchio, purtroppo oggi non ha portato neanche un punto, per quello che abbiamo messo in campo meritavamo qualcosa di più”.

Sulla sconfitta: “Dispiace, potevamo portare a casa punti, anche tre, invece non abbiamo portato a casa niente. Dobbiamo ripartire da qui e dall’intensità messa in campo oggi”.

Sul gruppo: “Abbiamo singoli molto forti ed un gruppo compatto, dobbiamo prima fare i punti per la salvezza e poi guardare avanti”.

Sulla preparazione: “Il mister in settimana ci ha detto di venire qui per giocare la nostra partita con la consapevolezza che loro hanno singoli molto forti, oggi sono venuti fuori”.

ZONA MISTA

Sulla gara: “Dobbiamo ripartire dalla prestazione, siamo venuti qui a giocarcela contro un grande Milan. Purtroppo abbiamo perso negli ultimi secondi, dispiace”.

Sulla sconfitta: “Quello che fa più male è il risultato, la prestazione è stata davvero buona, abbiamo messo grande intensità ma purtroppo non ha portato ad un risultato”.

Sull’Europeo: “Continuerò a pensarci fino a giugno, devo lavorare tanto e migliorare tanto”.

Su Ibrahimovic: “E’ un top player, riesce a trasmettere serenità e sicurezza alla squadra”.

Sulla differenza col Milan dell’andata: “E’ un Milan con un top player in più, l’aiuterà molto nel suo cammino”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live