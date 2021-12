Cioffi: “E’ un grande onore cominciare questa avventura contro il Milan”

Dopo l'esonero di Gotti, la panchina dell'Udinese è stata affidata a Cioffi. Ecco le sue parole in vista dell'esordio contro il Milan.

Questa sera prenderà il via la 17a giornata di Serie A. Domani alle 20:45 il Milan sarà impegnato alla Dacia Arena contro l'Udinese. Occasione importante per i rossoneri per rialzare la testa dopo la delusione e l'eliminazione in Champions League. In settimana i bianconeri hanno deciso di esonerare Luca Gotti. Al suo posto è stato nominato allenatore ad interim Gabriele Cioffi, il vice di Gotti. Il nuovo tecnico dei friulani ha parlato ai microfoni dell'emittente ufficiale del club "Udinese TV" e di "Sportitalia" di questa sua nuova esperienza.