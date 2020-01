Milan-Udinese, Gotti: “Pomeriggio di delusione, sul goal di Rebic…”

Milan-Udinese, le parole di Gotti

MILANO – Luca Gotti, tecnico friulano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Milan-Udinese.

DAZN

Sulla sconfitta: “I ragazzi sono stati bravi ad avere la forza di venire a San Siro e ribattere colpo su colpo col Milan. Dispiace che ad un atteggiamento propositivo poi corrisponda l’andare via da San Siro con zero punti”.

Sul 3-2 di Rebic: “Non ho rivisto l’azione, a venti secondi dalla fine eravamo sotto la linea della palla, non è disorganizzazione o scarsa attenzione, è venuto fuori un episodio che in quel momento della partita è stato sanguinoso”.

Sul tentativo di vincere la partita: “Ci stava provare ad andare via da San Siro con la posta piena, è un po’ un rischio calcolato. Se al Milan dai la sensazione di arrendevolezza è finita”.

Su De Paul: “Può essere utilizzato in diversi modi, mi piace come centrocampista totale. Viene percepito spesso solo come calciatore di talento, invece ha numeri fisici anche per essere proposto in quel ruolo”.

Su Lasagna: “Ha fatto una grandissima prestazione, tanto di cappello se fa prestazioni del genere”.

SKYSPORT

Cosa resta dopo questa partita? “Non è un pomeriggio di rabbia. È un pomeriggio di delusione perché questo epilogo è stato particolarmente sanguinoso. Il mio compito è quello di accompagnare i giocatori su questa strada che stanno facendo sempre più loro”.

Avete giocato a viso aperto. “C’è stata questa voglia di ribattere colpo su colpo. Se affronti il Milan a San Siro, che rimane una squadra importante, in maniera arrendevole poi non vai da nessuna parte. A fronte di una prestazione coraggiosa non c’è la ricompensa dei tre punti. Quando non c’è un feedback positivo poi magari fai un passo indietro concettuale. Il mio lavoro sarà quello di focalizzare bene i perché sia in positivo che in negativo.

