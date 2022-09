Deulofeu: “L’apice della mia carriera al Milan, a Udine si lavora bene”

"Direi al Milan, che mi ha portato in Nazionale e al gol contro la Francia. Qui all'Udinese adesso mi trovo bene. Sottil non è venuto per cambiare tutto. L'anno scorso abbiamo chiuso bene e lui è venuto per aggiungere alcune cose, non per fare rivoluzioni. Qual è il limite della squadra? Non lo so e spero di non saperlo mai, l'unica cosa che so è che dobbiamo correre in ogni partita come corriamo adesso, altrimenti non vinceremo. Siamo una squadra umile e laboriosa". Queste le parole riportare dal quotidiano spagnolo “El Mundo Deportivo” il quale ha intervistato in esclusiva il giocatore spagnolo dell'Udinese Gerard Deulofeu. <<<Paolo Maldini pensa già alle prossime sessionni di calciomercato. Nel caso in cui dovesse partire Rafael Leao ecco che è stato già individuato il suo sostituto. Si tratta a tutti gli effetti di un fenomeno!>>>