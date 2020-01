Milan-Udinese, Conti: “Stiamo bene e Ibra ci aiuta, nel ritorno io…”

Milan-Udinese, parla Conti

MILANO – Andrea Conti, terzino rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Milan-Udinese.

MILANTV

Una partita combattuta in cui hai giocato molto offensivo come è nelle corde del tuo gioco.

Sì sapevamo che era una partita molto difficile, l’Udinese è un ottima squadra. Abbiamo faticato un po’ bel primo tempo mentre abbiamo reagito bene nel secondo tempo e siamo riusciti a portarla a casa all’ultimo minuto.

Che cosa è cambiato mentalmente?

Abbiamo voluto la vittoria a tutti i costi, una caratteristica che rispetto alle altre partite si è vista di più. Dobbiamo continuare su questa strada perchè le vittorie si ottengono con le unghie e con i denti, specie in Serie A.

Quale è la tua condizione fisica?

Sto bene, non è facile recuperare dopo due infortuni, serve continuità. Nella mia breve carriera ho sempre dato il meglio di me nella seconda parte di stagione e quindi spero di dimostrarlo in questo girone di ritorno.

Sulla gioia per Ante Rebic.

Sono contento per lui, è un ragazzo serio che si allena bene come tutti. Spero che questa doppietta possa dargli fiducia per le prossime uscite.

DAZN

Sul gol del 2-2: “Abbiamo avuto un’ottima reazione, c’era poco tempo per tornare in vantaggio ma grazie al nostro pubblico che ci ha spinto siamo riusciti ad ottenere questa vittoria in extremis che è di vitale importanza”.

Sulle occasioni concesse: “Abbiamo concesso più del solito ma abbiamo trovato un’ottima squadra di fronte. Il gioco di squadra c’è stato, come c’è sempre stato da quando è arrivato Pioli a parte a Bergamo”.

Sui gol: “Rispetto ad altre partite siamo riusciti a sfruttare le occasioni e questo è importantissimo”.

SKYSPORT

L’Udinese una delle squadre che vi ha messo più in difficoltà. “Dopo l’atalanta sicuramente. Sapevamo che era difficile ma volevamo la vittoria a tutti i costi e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto”.

Ora potete tornare a guardare la classifica, cos’è cambiato? “Le prestazioni non sono cambiate ma raccogliamo di più rispetto ad un mese fa. Zlatan ci aiuta tanto e ci dà più sicurezza”.

Cosa vi dà Ibra? “Non siamo solo Zlatan ma parliamo di un campione che ha vinto tutto. Nei momenti di difficoltà ci dà una grossa mano. In area di rigore incute paura agli avversari e spero possa fare tanti gol”.

Differenza notevole fra primo e secondo tempo, come mai? “Nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà, poi nel secondo tempo sono calati e siamo usciti più noi e abbiamo sfruttato le tre occasioni che ci hanno lasciato”.

