Milan-Udinese, biglietti già disponibili per la prossima sfida interna

Il Milan ha emesso un comunicato con il quale avvisa come siano già disponibili i biglietti per Milan-Udinese

Redazione Il Milanista

“Il febbraio del Milan si concluderà con la sfida casalinga contro l'Udinese, in programma venerdì 25 alle 18.45 e valevole per la 27esima giornata di Serie A. Sarà il confronto ufficiale numero 101 quello tra i rossoneri e i friulani, con il bilancio che vede il Milan comandare con 43 successi, contro i 21 dell’Udinese, e 36 pareggi. Sono 46 i precedenti giocati a San Siro in Serie A, con 25 vittorie milaniste, 16 pareggi e 5 successi dell'Udinese. Nella scorsa stagione la gara, disputata il 3 marzo, aveva visto gli ospiti passare grazie a Becão e raggiunti in pieno recupero da un rigore trasformato da Kessie per l'1-1 finale”.

I biglietti del match

“I biglietti per Milan-Udinese saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità: -La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di lunedì 14 febbraio e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 16 febbraio, usufruendo di un listino prezzi dedicato. -In contemporanea, sempre alle 12.00 di lunedì 14 febbraio, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti

“Il costo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, biglietti scontati a partire da 19€ in determinati settori. Anche per Milan-Udinese è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 99€”. Questo il comunicato rossonero.

Fattore Rafael Leao

“Per Leão decimo gol stagionale, il secondo consecutivo: una rete di classe, nata da un assist al bacio di Maignan. La squadra è in forma e fiducia, la classifica non è mai stata così bella da qualche tempo a questa parte: il Diavolo guadagna punti su Inter (a -1 con una gara da recuperare) e Napoli (a -2 a parità di match giocati), tornando momentaneamente in vetta da solo a quota 55 punti dopo la 25ª giornata di Serie A. Un mezzogiorno a pancia piena. Ora riposo, poi da domani di nuovo al lavoro e nel prossimo weekend, sabato 19 febbraio alle 20.45, la trasferta di Salerno a domicilio della Salernitana”. Questo parte di un comunicato del Milan comparso ieri sul sito ufficiale rossonero.