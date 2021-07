Milan tv | Romagnoli: “Dobbiamo migliorarci. Lavoriamo bene insieme”

Nel post partita col Modena, il capitano rossonero ha parlato dei prossimi obbiettivi della squadra in campionato

" Gazidis? Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo . So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi. Ora l’obiettivo è lavorare e iniziare forte, siamo stati bravi ma la strada è lunga e bisogna lavorare".

Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo dal Milan. La società rossonera spera di vendere il proprio difensore in questa sessione di mercato per un cifra vicina ai 10 milioni di euro per non perdere il calciatore a parametro zero tra un anno.