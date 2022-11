On The Pitch: il nuovo format per rivivere la storia del Milan

“Il campionato di Serie A si ferma per la pausa legata al Mondiale 2022 ma prosegue la ricca offerta di contenuti targati Milan TV. Ogni domenica, per le prossime cinque settimane, il nuovo format "On The Pitch" ripercorrerà alcune tra le giocate e i momenti più significativi della storia rossonera, in Italia e in Europa. Le puntate saranno in onda alle 21.00 su Milan TV e fruibili online sul sito e sull'app ufficiale, oltre che sui canali YouTube e Facebook di AC Milan”.