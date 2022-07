Kjaer a MTV: “Mi sento bene. Pressione? dopo lo Scudetto è normale”

La stagione 2022/23 è ufficialmente iniziata per il Milan di Stefano Pioli ed è tornato a sorridere su un campo da gioco Simon Kjaer , dopo il lungo stop al ginocchio sinistro. Prima dell'infortunio si era decisamente distinto come uno dei migliori del reparto arretrato di Pioli. Poi dopo il colpo subito, ha lasciato le chiavi della difesa a Fikayo Tomori che ha risposto in maniera impeccabile.

Ora il danese sta bene, è ufficialmente rientrato in gruppo ed è carico per la prossima stagione. Tornato ufficialmente in gruppo sarà a disposizione di Pioli nel reparto di difensori centrali su cui può contare il tecnico rossonero. Kjaer, Tomori e Kalulu, saranno gli uomini chiave della difesa rossonera che tuttavia richiede l'aggiunta di un quarto difensore centrale nelle rotazioni. Un passo per volta però. Il danese è tornato e nella mattinata ha svolto tutto l'allenamento con la squadra, riunitasi oggi per la prima seduta stagionale nel raduno di Milanello.