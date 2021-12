Milan, Junior Messias: “Possiamo pensare in grande”

Alla vigilia della gara contro l'Udinese, Junior Messias ha rilasciato un'intervista esclusiva per Milan TV. Ecco le sue parole.

Domani sera il Milan torna a giocare in Serie A. La capolista affronterà alle 20:45 alla Dacia Arena l'Udinese, nella gara valida per la 17a giornata. I friulani hanno esonerato in settimana Gotti e hanno nominato allenatore ad interim Gabriele Cioffi. Partita fondamentale che i rossoneri dovranno vincere per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Dopo l'eliminazione in Champions, questa è l'occasione per risollevarsi. Di questo e tanto altro ne ha parlato Junior Messias, in un'intervista esclusiva per "Milan TV". Ecco le parole del brasiliano.