Milan | Tutte le date del tour estivo: si parte il 31 luglio

Il tour pre-campionato prevede una serie di amichevoli contro importanti squadre europee e terminerò il 14 agosto

Redazione Il Milanista

Il Milan ha finalmente divulgato il calendario degli impegni estivi. Il 31 luglio partirà il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021. L'imminente tour pre-campionato, che prevede una serie di amichevoli contro importanti squadre europee, è promosso dal token officiale del Milan che permette a tutti i tifosi Rossoneri nel mondo di essere parte attiva delle decisioni del Club attraverso l’app Socios.

La società e Socios.com hanno ideato uno speciale piano di attivazione per l'European Summer Tour, coinvolgendo gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo; dando l'opportunità di partecipare a una serie di sondaggi e attività di engagement con in palio premi esclusivi ed esperienze uniche.

Il calendario estivo del Milan

Il Tour 2021 si concluderà il 14 agosto e tutti gli appuntamenti in programma saranno trasmessi anche in Italia da SkySport. La prima partita vedrà i Rossoneri affrontare il Nizza nella sera di sabato 31 luglio all'Allianz Riviera di Nizza.

I rossoneri si sposteranno poi a Valencia. mercoledì 4 agosto, per giocare contro gli spagnoli nello storico stadio Mestalla: in palio per la sfida, c'è il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49° edizione. Ma questa non è l'unica squadra spagnola che affronteranno i rossoneri: infatti, i diavoli sfideranno il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo la scorsa stagione.

La partita verrà disputata a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto alle 18:30. Il match vedrà due dei club più premiati nella storia del calcio affrontarsi per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus, che combatte contro tutte le forme di discriminazione.

Il Tour terminerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i diavoli affronteranno il Panathinaikos FC, 20 volte vincitori del massimo campionato greco. Alle 20.30 inizierà quello che sarà l'ultimo test per il Milan in vista della prima partita del campionato di Serie A 2021/22, che vedrà i rossoneri affrontare la Sampdoria in trasferta lunedì 23 agosto.