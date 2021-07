Milan | Trovato un accordo con un altro baby talento

Maldini e massara proseguono sulla linea verde e si assicurano un talento francese classe 2004 per la difesa

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato per assicurarsi una rosa completa e forte in vista dei prossimi impegni internazionali. I rossoneri vogliono arrivare pronti al fischio d'inizio del prossimo 23 agosto , quando apriranno la loro stagione calcistica contro la Sampdoria.

I diavoli sono intenzionati a ben figurare il prossimo anno, così il duo Massara-Maldini sarà costretto a dare i giusti rinforzi a Stefano Pioli. E mentre si mettono a segno colpi degni di nota come quelli di Oliver Giroud, Fode Ballo-Touré e Mike Maignan; la società milanese cerca di assicurarsi anche dei buoni prospetti per il prossimo anno, da far crescere sotto l'attenta guida dei grandi campioni.