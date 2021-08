Milan tre operazioni in via di definizione. Il punto delle trattative

Il Milan è al lavoro per chiudere nel minor tempo possibile altre tre trattative: una cessione e ben due arrivi

CESSIONI - O meglio cessione, perché è una sola. E il candidato a svuotare il proprio armadietto di Milanello è Samu Castillejo. L'ex Villarreal è fuori dai piani di Pioli che, come si è visto nella scorsa stagione, gli preferisce Alexis Saelemaekers. Sull'esterno è forte, nelle ultime ore, l'interesse del Getafe. Il club di via Aldo Rossi valuta il classe '95 intorno agli 8 milioni di euro. Una cifra che sarà da limare, ma tutto lascia pensare alla fumata bianca. Secondo quanto riportato da AS l'agente del rossonero Manuel García Quilón ieri ha incontrato la dirigenza del club iberico per trovare l'intesa sull'ingaggio. L'operazione si farà soprattutto perché Castillejo sarebbe una richiesta del tecnico Michel.