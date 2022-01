Milan, trattiva bloccata col Paris Saint-Germain: le ultime notizie

Ancora aperta la trattativa del Milan con il PSG per Diallo. Dalla Francia, però, affermano che c'è un ostacolo per il trasferimento.

Il classe 1996 è arrivato a Parigi dal Borussia Dortmund nel 2019. In questa prima parte di stagione non è stato utilizzato molto. Per lui solo 9 presenze nel campionato francese e 2 presenze in Champions League, senza trovare mai la via del gol. Il senegalese ha il contratto che lo lega al PSG fino a giugno 2024. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha dichiarato che sono stati avviati i contatti con i parigini. Ma dalla Francia arrivano notizie riguardanti un ostacolo nella trattativa, che in questo momento risulta essere in una fase di stallo.