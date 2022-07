Milan, salta la trattativa Hellas-Maldini! Un altro club si è già fatto avanti

Daniel Maldini cerca una squadra. Al Milan è chiuso, non troverà spazio. Deve andar via. E se il Verona ha rinunciato, un altro club lo punta

Daniel Maldini andrà in prestito. Questo è poco ma sicuro, la sua cessione sarà realtà . Anche perché il figlio d'arte ha bisogno di giocare, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e di fare le sue prime esperienze. Ha bisogno sia di brillare, di essere fondamentale per il suo futuro club, di segnare qualche gol, ma anche di fallire, di sbagliare. Perché senza gli errori non si diventa grandi . Questa è una legge di vita. E Daniel Maldini lo sa. Se vorrà un giorno tornare al Milan ed essere un protagonista, beh allora deve iniziare a far bene già da adesso.

La squadra che voleva a tutti i costi Daniel era l'Hellas Verona. Tant'è che da qualche settimana era in pole position per il suo acquisto. Il nodo però era la formula. Quell'accordo sulla formula che purtroppo non è arrivato e che ha fatto virare gli scaligeri verso un altro giovane di altrettanto belle speranze: Andrea Cortinovis, direttamente dalla primavera della Dea nerazzurra. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, ci sarebbe però un'altra pretendente per il prodotto della cantera rossonera Daniel Maldini. Ed è proprio lo Spezia del neo allenatore Luca Gotti, ex Udinese.