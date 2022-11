Cosa fa il Milan durante la pausa per le Nazionali? Dubai ci aspetta!

Il Milan durante la pausa per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar andrà in tournee a Dubai: ecco il programma

Redazione Il Milanista

“AC Milan è lieto di confermare che il Club viaggerà negli Emirati Arabi Uniti durante la pausa invernale del campionato. Il tecnico Stefano Pioli e i componenti della prima squadra che rimarranno a disposizione del Mister saranno a Dubai dall'11 al 20 dicembre per un training camp, che prevedrà anche alcune amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. I dettagli sugli avversari e le date verranno annunciati a breve”.

Attività di marketing — “La presenza a Dubai darà al Club l'opportunità di organizzare una serie di attività incentrate sui tifosi e di iniziative commerciali con i partner locali, consolidando ulteriormente la presenza in un mercato strategicamente importante per il Club. Nella regione, i rossoneri sono attualmente impegnati in rapporti di valore con realtà come Emirates, Principal Partner e al fianco dei rossoneri dal 2007, SIRO, Official Hotel Partner, e Jeeny, Official Regional Partner - e recentemente anche con Expo 2020 Dubai”.

Ecco il motivo — “Per AC Milan questa si tratta della quarta visita a Dubai nel corso dell'ultimo anno, a dimostrazione dell'impegno e dell'interesse con il quale il Club guarda al Medio Oriente e in particolare agli Emirati Arabi Uniti. Secondo Nielsen, nel paese il calcio è lo sport più popolare e il Milan gode del supporto di oltre 2,5 milioni di tifosi. La presenza in un territorio strategico come quello mediorientale è un'opportunità importante per continuare il processo di crescita del Club - attraverso il rafforzamento del rapporto con i propri partner, esistenti e potenziali - e per rafforzare il brand Milan a livello internazionale. Maggiori dettagli sul programma del Milan a Dubai saranno annunciati nelle prossime settimane”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.