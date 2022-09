Milan, al via il tour della Coppa Campioni d’Italia: tappe a Londra e NY

Il Milan ha annunciato di aver organizzato il Trophy Tour in partnership con Emirates, per portare il trofeo nel Mondo.

Il Milan vuole annullare le distanze con i tifosi sparsi in tutto il Mondo. Per tale motivo la società meneghina ha deciso di realizzare un tour per esibire la Coppa Campioni d’Italia, conquistata dai rossoneri nel corso della scorsa stagione. In varie città del mondo, i tifosi rossoneri avranno l’occasione di ammirare da vicino il 19esimo scudetto della storia del club, oltre a partecipare a bellissime iniziative. Il Milan infatti ha comunicato di aver realizzato l’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates, per rafforzare il legame con i 500 milioni di tifosi presenti a livello globale.