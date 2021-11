L’effetto Conte si abbatte anche sul Milan: il Tottenham punta un rossonero

Il Milan dovrà resistere alle avances del Tottenham per un top player di Stefano Pioli. Ecco di chi si tratta

Redazione Il Milanista

Dalle parti di Milanello la squadra rossonera si prepara alla delicatissima sfida contro il Porto valevole per la quarta giornata di Champions League. Zero punti dopo tre giornate e ultima posizione nel girone. La situazione per il Milan non è certo delle migliori ma le premesse per provare a ribaltarla ci sono tutte. A partire dalla verve sotto porta ritrovata o per meglio dire mai persa di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese insieme a Olivier Giroud potrà essere una carta da giocare assolutamente. Se non dall'inizio, almeno a gara in corso.

Maldini deve respingere gli assalti di una squadra di Premier League

Nel frattempo Paolo Maldini è al lavoro per respingere al mittente le offerte per un giocatore rossonero. Per la verità, stando alle ultime indiscrezioni, un'offerta ufficiale non è ancora stata formulata per il giocatore in questione. Tuttavia le voci che giungono in Italia sono di un forte interessamento del Tottenham per una pedina molto importante nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Il giocatore in questione

Si tratta di Frank Kessie. Il centrocampista ex Atalanta piace e non poco alla dirigenza londinese capeggiata da Fabio Paratici. Con l'imminente arrivo in panchina di Antonio Conte ci potrebbe essere una grossa cifra che Levy potrebbe stanziare per il mercato invernale di riparazione. Ecco allora che Kessie diventerebbe uno dei primi obiettivi per gli spurs. Il tecnico italiano Antonio Conte è ormai prossimo alla firma con il Tottenham. Per l'allenatore ex Chelsea sarà un contratto di un anno e mezzo circa. Conte firmerà fino al 30 giugno 2023 con la possibilità di discutere durante la stagione in corso un allungamento di contratto. Ovviamente se le cose si mettessero sul verso giusto. Tradotto, solo se Antonio Conte riuscirà a far sì che gli spurs si rialzino e lottino per le posizioni di vertice in Premier League.