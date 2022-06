Milan, torna il Trofeo Berlusconi? Ipotesi collaborazione con il Monza

Il Milan potrebbe tornare a gareggiare nel Torneo Berlusconi. L’indiscrezione arriva direttamente dalle parole di Paolo Berlusconi, fratello dell’ex patron rossonero, che ieri ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Paolo ha parlato di una possibile collaborazione tra il Milan e il Monza (ora in Serie A), che potrebbe portare i rossoneri a disputare di nuovo il Trofeo. Ecco le dichiarazioni del fratello minore di Silvio a riguardo: "Monza-Milan una partita da cui la famiglia Berlusconi, Galliani compreso, uscirebbe vincitrice a prescindere dal risultato. Se c’è possibilità di sinergia fra due squadre, queste sono sicuramente Monza e Milan. Poi sta alla nostra fantasia trovare le modalità per rendere operativa questa collaborazione. Per cominciare, torneremo a coinvolgere il Milan nel Trofeo Berlusconi".