Milan, torna a parlare Acerbi: “Critiche vergognose nei miei confronti”

"Sono più uomo io di chi mi ha accusato. Sono state dette tante, troppe cose sul mio conto. Cose sbagliate, ma soprattutto davvero pesanti. Sul mio conto hanno parlato in troppi ma so che i tifosi non c'entrano nulla. Il problema sono state altre persone che ora non nominerò, ma ha fatto male sentirsi dire certe cose. Le critiche dopo i fatti con il Milan mi hanno toccato come persona, sono state vergognose. Tutti sapevano la mia condizione ma sono stato comunque additato, mi dispiace per come siano andate le cose ma di certo non potevo farci nulla”.