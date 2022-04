Pioli in emergenza a Torino ma è l’occasione per andare a +4 sul Napoli

Milan con 7 indisponibili ma contro il Torino i rossoneri possono staccare di nuovo il Napoli dopo il KO con la Fiorentina.

Redazione Il Milanista

Tre squadre in piena corsa, per una lotta scudetto equilibrata come non accadeva da anni. A sette giornate dal termine, gli uomini di Stefano Pioli hanno messo nel mirino il 19esimo scudetto della loro storia e nella sfida di stasera hanno l'obbligo di vincere. I nerazzurri non si sono concessi passi falsi nell'anticipo di ieri pomeriggio contro il Verona e si sono imposti per 2-0 contro i gialloblù, mentre il Napoli crolla nella sfida del pomeriggio contro la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano s'impone per 3-2 allo stadio San Paolo grazie alle reti di Gonzalez, Ikoné e Cabral. Ai partenopei non bastano Mertens e Osimhen e la squadra di Spalletti non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana.

La sconfitta del Napoli è l'occasionissima per Stefano Pioli di riportare il Milan a +4 su una delle due dirette avversarie nella cavalcata scudetto. Nella sfida che andrà in scena tra poche ore a Torino contro i granata la posta in palio è più alta che mai. Il pareggio di lunedì scorso contro il Bologna, in cui i rossoneri non sono riusciti a buttarla dentro, dev'essere archiviato già da stasera. Il Milan però dovrà esser bravo a conquistare i tre punti in una situazione di emergenza. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo con molte assenze: Pioli deve fare i conti con 7 indisponibili. Oltre ai vari Kjaer, Romagnoli e Florenzi - assenze già annunciate - altri 4 giocatori non saranno a disposizione del tecnico rossonero. Si tratta di Rebic, Ibrahimovic, Bennacer e Castillejo.

Sia Ibra che Rebic erano state le prime scelte dalla panchina nel match contro il Bologna, mentre Bennacer nelle ultime partite ha giocato da titolare fisso e regalando al Milan la vittoria di Cagliari di due settimane fa. Convocazione last-minute per l'attaccante della primavera rossonera Marko Lazetic che, se sarà chiamato in causa, dividerà il peso dell'attacco con Giroud. Quattro assenze pesanti per i rossoneri, quattro come i punti che gli uomini di Pioli possono mettere di distanza tra loro e il Napoli. Sarà una gara in emergenza ma l'occasione è ghiotta.