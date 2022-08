Il punto dall’infermeria: Tonali out contro l’Udinese, Pioli ne recupera due

Tonali salta l'Udinese, Messias e Origi tornano ad allenarsi in gruppo, lavoro personalizzato per Olivier Giroud.

Redazione Il Milanista

Mancano tre giorni al calcio d'inizio della nuova Serie A, con il Milan pronto a scendere in campo contro l'Udinese da campione in carica. Per i rossoneri sarà importante ripartire subito con grande mentalità e portando a casa il risultato. Tuttavia Stefano Pioli dovrà fare i conti con un' infermeria presenziata da Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero non potrà scendere in campo nella gara contro i friulani, in seguito all'infortunio rimediato nell'amichevole di sabato scorso contro il Vicenza. L'ex Brescia però non ha riportato alcun tipo di lesione muscolotendinea e il recupero del calciatore prosegue secondo i piani. Stando a quanto riporta LaGazzettaDelloSport il calciatore dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli già per la sfida del 21 agosto in casa dell'Atalanta.

Una sola giornata di stop, una notizia che può far sorridere l'allenatore rossonero, sebbene in questi giorni dovrà sciogliere i dubbi di formazione per la gara contro i bianconeri. A prendere il posto del giovane centrocampista azzurro dovrebbe essere Rade Krunic. Il bosniaco è un jolly importante per Stefano Pioli, che lo ha schierato anche da trequartista in alcune partite della passata stagione. Per lui chance dal primo minuto contro i friuliani, in attesa del rientro di Tonali, troppo importante per gli equilibri del centrocampo rossonero.

Buone notizie invece per quanto riguarda Junior Messias alle prese con un affaticamento muscolare. Il brasiliano è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo. Ancora personalizzato invece per Olivier Giroud, che sta smaltendo un trauma distorsivo alla caviglia. Qualora il francese si trovasse costretto a dare forfait Pioli può contare dal 1' su un ritrovato Ante Rebic. Rientrato in gruppo per la seduta d'allenamento anche Divock Origi che, salvo sorprese, dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida alla Dacia Arena. Ancora out Zlatan Ibrahimovic, rientrato l'altro ieri a Milano. Il rientro dello svedese richiede tempo, sta continuando con la fisioterapia per recuperare dall'operazione al ginocchio.