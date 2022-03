Riavvolgiamo il nastro rivivendo assieme il film del match

Ecco a voi la cronaca di Napoli-Milan a cura del Milan. Sul sito della squadra rossonera è presente questo comunicato

“Partenza a mille all'ora, il Napoli spinge ma il Milan tiene botta. Nel primo quarto d'ora, proteste per un possibile rigore per parte: prima per il contatto Koulibaly-Bennacer e poi per quello Tomori-Osimhen, l'arbitro lascia correre. Iniziano le vere offensive: al 19' Tomori incorna sugli sviluppi di un angolo e Ospina si supera , anche se il gioco era fermo per un fallo in mischia di Giroud; al 20' Osimhen calcia a lato. Fase bloccata, prova ad accendersi Leão: al 27' con un tiro debole dal limite; al 30' con una bella giocata e il passaggio a Tonali, che dalla distanza spara alle stelle . La partita è tesa e bloccata, di lotta e sostanza. Duplice fischio”.

“I rossoneri ripartono forte e al 49' stappano il match: il gol è di Giroud, di rapina, bravo a deviare in scivolata il destro imperfetto di Calabria dopo la punizione di Tonali. Reazione azzurra, al 51' Maignan blocca il tentativo di Osimhen, però è sempre il Diavolo il più pericoloso: Ospina dice di no a Leão (deviato) al 52', soprattutto al mancino di Bennacer al 55' e al colpo di testa di Tomori al 56'. Giroud dà forfait per un problema alla caviglia, aprendo la finestra dei cambi: spazio a Rebić e Krunić. Forcing finale dei partenopei: al 77' e all'83' Ounas e Lozano non inquadrano lo specchio, all'85' Maignan salva su Osimhen. È il Milan a chiudere in attacco: all'86' Hernández strappa e scarica una gran botta, respinta dal portiere; in pieno recupero Saelemaekers spreca il raddoppio anche per merito del miracolo di Ospina. Triplice fischio”. Questo il comunicato del Milan in merito alla cronaca del match di ieri sera tra Napoli e Milan.