Milan, Tonali ammonito: era diffidato, salterà la prossima gara

Sandro Tonali è stato ammonito da Irrati per un fallo tattico nel finale della partita contro il Venezia. Il centrocampista verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il numero 8 rossonero era diffidato e dunque salterà il prossimo match di campionato contro lo Spezia (in programma il 17 gennaio alle 18:30 a San Siro).