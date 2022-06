Milan, Tomori sempre più rossonero: la data della firma sul nuovo contratto!

Il Milan vuole blindare i suoi gioielli, su tutti spicca il nome di Tomori. Secondo il Times, la firma è prevista entro quest'estate!

Redazione Il Milanista

Archiviata la strabiliante vittoria dello Scudetto, il Milan si appresta a programmare la nuova stagione. L'obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di rimpolpare la squadra con innesti che permettano di effettuare quel salto di qualità tanto desiderato. Non a caso negli ultimi giorni son stati accostati al Diavolo i nomi, fra i tanti, di Zaniolo e della stellina del Club Bruges De Ketelaere, classe 2001. Tutto molto interessante, ma il primo passo da fare è un altro: rinnovare i pezzi pregiati della rosa di mister Pioli. Su tutti Tomori, la "diga rossonera".

Il Milan prepara il (nuovo) matrimonio con Tomori: tutti i dettagli del nuovo contratto

Tomori viaggia spedito verso la firma del suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi 8. Il difensore inglese, in quel di Milano già da ormai un anno e mezzo, si è ambientato molto bene nel capoluogo lombardo. Talmente tanto da non volersene più andar via. E il rinnovo di contratto con i neo campioni d'Italia non può che essere una pura e logica conseguenza.

Vero, ma è altrettanto vero che negli ultimi giorni le trattative si erano arenate. O almeno così sembrava. Sì perché il Times, ovvero il quotidiano che per primo ha annunciato l'avvio dei discorsi per il rinnovo dell'ex Chelsea, ha dato degli aggiornamenti molto importanti in merito alla trattativa.

Tomori-Milan, svelata la data della firma e il nuovo ingaggio del difensore

Il classe 1997 non era di certo uno di quei giocatori a rischio svincolo. L'ottimo percorso svolto dall'inglese nell'ultima stagione, però, ha messo in guardia e non poco i dirigenti rossoneri, i quali hanno deciso di intervenire subito con l'obiettivo di blindare il gioiello della retroguardia milanista.

L'attuale contratto dell'ex Blues scadrebbe infatti nel giugno 2025, ma, come riporta il Times, l'idea di Maldini e Massara sarebbe di rinnovare per un'ulteriore stagione il contratto di Tomori. Tradotto sino al termine della stagione 2025-2026.

E non finisce qui: oltre alla durata del rapporto, anche l'ingaggio sarebbe ritoccato. Il difensore passerebbe dagli attuali due milioni netti a quasi quattro. Un' investitura importante per un giocatore determinante e fondamentale quale Fikayo Tomori.

La firma definitiva sul nuovo contratto dovrebbe arrivare entro l'inizio della nuova stagione, quindi entro il giorno di ferragosto. Staremo a vedere, quel che è certo è che, salvo clamorosi imprevisti, il matrimonio fra Tomori e il Milan è destinato a rinnovarsi.