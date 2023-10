Milan, Tomori convocato dall’Inghilterra per i due prossimi impegni

Il difensore del Milan Fikayo Tomori è stato convocato dal ct Southgate per i prossimi due impegni della Nazionale inglese

Il Milan ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo stagionale in Champions League. Gli uomini di Pioli non sono infatti riusciti a vincere la sfida di ieri contro il Borussia Dortmund. Contro gli inglesi i rossoneri hanno avuto molte occasioni di trovare la rete, ma alla fine il match si è chiuso sul risultato di 0-0. Tra i giocatori del Diavolo che fanno la differenza c’è sicuramente Fikayo Tomori .

Convocato dall’Inghilterra

Dopo alcune partite sottotono, il difensore rossonero sta tornando quello di un tempo e ha ripreso il suo posto al centro della difesa. Proprio il difensore del Milan è stato convocato oggi dal ct Southgate per le prossime due sfide dell’Inghilterra. Gli inglesi affronteranno infatti il 13 ottobre l’Australia in amichevole, mentre il 17 ci sarà la sfida contro l’Italia per la qualificazione a Euro 2024.