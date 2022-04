Novità in casa Milan: lanciato il flagship store official su tmall

In casa rossonera è pronta una novità. Ecco di cosa si tratta attraverso il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan ha ufficialmente lanciato oggi il proprio flagship store ufficiale su Tmall, la più grande piattaforma per la vendita al dettaglio online del mercato cinese. Attraverso la piattaforma mobile o il sito internet dedicato, i tifosi rossoneri potranno acquistare il merchandising ufficiale del Club in sicurezza e comodità, potendo scegliere anche tra gli articoli sviluppati congiuntamente ai partner autorizzati e prodotti Hero quali le maglie della collezione vintage 1996 e la Home e Fourth Jersey 2021/22. Inoltre, testimoniando ulteriormente l'impegno di AC Milan nel proporsi come brand innovativo dentro e fuori dal rettangolo di gioco, la collaborazione con Tmall permetterà al Club di sviluppare prodotti in linea con le abitudini di consumo dominanti nel mercato cinese, come l’esclusiva collezione mono-branded già in vendita sul nuovo flagship store ufficiale del Milan”.