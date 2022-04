Milan-Fiorentina: assedio rossonero, a San Siro in 75mila

Domenica pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena la gara fra il Milan e la Fiorentina. Sono attesi a San Siro oltre 75 mila tifosi

Domenica pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena la gara fra il Milan e la Fiorentina. Sono attesi a San Siro oltre 75 mila tifosi. Lo stadio è infatti sold out da diversi giorni. I milanisti hanno invaso anche il settore ospiti, che il club rossonero aveva messo in vendita senza limitazioni. Per acquistare il biglietto non era necessaria la tessera del tifoso, dato che l’Osservatorio si era espresso giorni prima e non aveva rivelato criticità tra le tifoserie che richiedessero cautele specifiche. Ora duemila tifosi ospiti rivendicano spazio, per cui resta aperto il dialogo tra club e Questura su come poter rivolvere il caso.