Le regole d’oro da rispettare allo stadio per tutti i tifosi

La società rossonera ha emesso un comunicato ufficiale sulle regole che ogni tifoso deve rispettare allo stadio

“Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: 1- Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti). 2-Munirsi di un valido documento di identità. 3-Munirsi di un valido biglietto per la partita. 4-Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri. 5- Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto . 6-Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano. 7-Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza. 8-Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo”. Questo il comunicato rossonero

Le seguenti regole sono molto importanti da rispettare e devono essere rispettate. Soprattutto in questo preciso momento storico che stiamo vivendo. Il Milan è sempre molto sensibile alla sicurezza e alla salute di tutti e anche in questo caso lo ha dimostrato. Ora saranno i tifosi a dover dimostrare di meritarsi la riapertura degli stadi al 75% della capienza. Indossare la mascherina e mantenere la giusta distanza dagli altri ove possibile sarà importante per non far si che si debba ritornare al 50%. Sarebbe una grave perdita per le società in termini economici e per lo spettacolo che ne risentirebbe molto.